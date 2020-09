San Bartolomeo al mare: il Consiglio Comunale è convocato per lunedì prossimo

Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare è convocato in sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione per le ore 18.30 di lunedì 28 settembre. All'ordine del giorno l'aliquota dell'addizionale IRPEF, il regolamento per l'IMU, le aliquote e le detrazioni IMU, il regolamento per la disciplina della TARI, il piano economico finanziario e l'approvazione delle tariffe TARI 2020.

