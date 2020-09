Elezioni Regionali: il commento di Maurizio Morabito "Non sono stato eletto ma ho ricevuto grandi attestati di stima"

Anche Maurizio Morabito, vice Sindaco di Camporosso, ha commentato il risultato delle elezioni Regionali, che lo hanno visto candidato nella lista di ‘Cambiamo’.

“Sono davvero soddisfatto per il risultato elettorale, soprattutto per Camporosso, la mia città, dove cambiamo è arrivasto al 48,89% e la coalizione al 73,43%. Per me un risultato strepitoso, visto che a Camporosso ho ricevuto 943 preferenze, a conferma che a un anno dalle Comunali, c’è stata la conferma della bontà del lavoro fatto. Praticamente poco meno della metà dei votanti. Purtroppo non è accaduta la stessa cosa a Ventimiglia e Bordighera: nel primo caso 1.400 elettori hanno messo la croce su ‘Cambiamo’ e, di questi, 400 hanno scritto il mio nome; anche a Bordighera stessa situazione con 500 voti al movimento e meno a me. C’è comunque grande soddisfazione per gli attestati di stima e per una campagna elettorale che mi ha fatto crescere nel mio cammino politico”.