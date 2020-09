Roma-Juventus vale già doppio: grande attesa per la super sfida dell’Olimpico

Domenica 27 settembre si gioca, per la 2a giornata del campionato italiano di calcio, un attesissimo Roma-Juventus allo stadio Olimpico, una partita tra due squadre spesso rivali nel corso delle loro stagioni nella massima serie.

Un’occasione per vedere all’opera i giallorossi di casa, passati di recente dalle mani di James Pallotta a quelle del tycoon Dan Friedklin ma che ha iniziato in salita la nuova stagione. Dall’altra parte del campo ci saranno i rinnovati bianconeri di Andrea Pirlo, pronta ad un nuovo ciclo iniziato in maniera convincente. Il neo tecnico ha stupito tutti al suo esordio assoluto su una panchina professionista, arrivando dal corso allenatori passato con la lode.

Ma come si presentano le due compagini a questo appuntamento? In casa Roma qualcosa non sta andando nel verso giusto, con l’era dei Friedklin che è iniziata subito in maniera negativa. I malumori dopo lo 0-0 ottenuto all’esordio al ‘Bentegodi’ contro il Verona sono aumentati con l’errore arrivato per la mancata iscrizione nella lista dei giocatori Over 23 pre-gara. Inevitabile lo 0-3 a tavolino a favore degli scaligeri e l’ira del neo patron. Un pasticcio che è costato lo zero in classifica ai giallorossi, con l’allontanamento immediato del segretario.

Sta decisamente meglio la Juventus di Pirlo che ha esordito con il botto. Cristiano Ronaldo e compagni si sono imposti sulla Sampdoria, davanti ai 1000 spettatori dello Stadium (un primo passo verso il ritorno alla normalità destabilizzata dal Covid-19), con un rotondo 3-0 firmato dall’asso portoghese, Bonucci e quel Kulusevski appena arrivato dal Parma.

I protagonisti

Proprio sul giovane svedese vogliamo realizzare un focus meritevole. Kulusevski, dopo l’ottima annata scorsa realizzata con il Parma si è guadagnato la fiducia della Juventus che lo ha ingaggiato per una cifra importante. “Sembra il primo Ibrahimovic” si è detto dopo la splendida rete al debutto in bianconero contro la Sampdoria, un modo per iniziare nella Vecchia Signora non male. Lo scandinavo sembra aver fatto subito breccia nel cuore dei tifosi bianconeri.

Sarà tutta da gustare la sfida a distanza contro Edin Dzeko, giallorosso con la fascia da capitano al braccio e mancato juventino per un soffio. La telenovela di uno strano calciomercato lo ha visto ad un passo dallo Stadium, ma la sua società ha bloccato tutto sul più bello. E domenica sera ‘il cigno di Sarajevo’ è pronto a riprendersi Roma e la sua Roma in uno dei momenti più complicati della storia calcistica giallorssa.

Una sfida sentita

Torniamo però sul big-match Roma-Juventus. Una partita da sempre sentita che ha suscitato in passato (anche non troppo remoto) molte polemiche, critiche e attacchi da entrambe le parti. Questa sfida arriva forse troppo presto, ma questo è anche lo scherzo angusto del calendario. Nella scorsa stagione la Juventus vinse all’Olimpico (2-1), al ritorno la spuntò la Roma (3-1).

I pronostici

Come ogni super sfida che si rispetti, anche quella tra Roma e Juventus avrà dei pronostici equilibrati? Vista la situazione non semplice in casa giallorossa le quote sono tutte per la squadra di Andrea Pirlo. L’esordio convincente e la condizione fisica vista con la Sampdoria vedono i campioni d’Italia favoriti. Dall’altra sponda, difficile prevedere qualcosa di importante per la compagine di Fonseca che però potrebbe anche strappare un pareggio. La vittoria giallorossa al momento sembra un'utopia, vista la netta differenza emersa al debutto dalle due squadre.

Concludiamo con una premessa che è doverosa in questo difficile periodo legato alla pandemia del Coronavirus. Gli stadi del campionato italiano di Serie di calcio sono stati aperti solo per 1000 spettatori e, come citato prima, è un primo piccolo passo per cercare di superare il terribile ostacolo chiamato Covid-19. Un inizio di ritorno alla normalità anche per il mondo del pallone, anche se la strada è ancora molto in salita soprattutto nel calcio a livello dilettante.

La pandemia mondiale ha fermato il mondo del pallone nei mesi scorsi non solo in Italia, ma nell’intero globo terrestre. Bella da sottolineare l’iniziativa per Torino-Atalanta: lo stadio ‘Grande Torino’ sarà aperto per infermieri e operatori socio sanitari, un modo per dire grazie per il lavoro svolto.

Il calcio italiano prova a ripartire facendo entrare almeno 1000 spettatori sugli spalti e sarà così anche domenica sera in occasione del big-match Roma-Juventus.