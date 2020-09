Perché è importate conoscere l'andamento dei titoli in borsa?

Investire in borsa può essere una valida opportunità per incrementare i propri risparmi. Ma se da un lato grazie al web e alla digitalizzazione per operare sul mercato è sufficiente un computer, una linea internet e un broker autorizzato, dall'altro per ottenere un guadagno sarà indispensabile comprendere come scegliere i singoli asset. In questo articolo andremo a considerare perché è importante conoscere l'andamento dei titoli in borsa e gli effetti diretti sul proprio investimento.

L'andamento dei titoli in borsa: alcune considerazioni

Investire in borsa vuol dire acquistare e vendere uno o più asset, guadagnando sul differenziale di prezzo, per questo sarà fondamentale conoscere l'andamento dei titoli in borsa per valutare il momento giusto per effettuare una transazione e quando uscire da una particolare posizione. Ma come comprendere questi aspetti? Quando si osserva un asset su una piattaforma di un broker autorizzato, ci si troverà innanzi a una serie di dati, espressi in numeri che si aggiornano in modo automatico. In particolare ciò che interessa a un investitore è il prezzo in tempo reale quasi sempre affiancato dal valore più alto fino a quel momento raggiunto dal titolo e quello più basso. Inoltre è presente un'altra colonna espressa in percentuale che indica l'andamento del titolo durante la giornata, offrendo al chi investe di comprendere se il trend è positivo, grazie ai numeri in colore verde oppure è negativo se la percentuale è in rosso.

Come può cambiare l'andamento dei titoli in borsa

L'andamento di un titolo influenza in parte la scelta dell'asset e quindi di un futuro investimento. È importante considerare che sono diversi i fattori che possono incidere sulla quotazione di un asset. Basta considerare che il trend di un titolo può subire un arresto e un improvviso cambiamento come conseguenza di notizie finanziarie che riguardano direttamente l'asset preso in esame, come possono essere la comunicazione dell'andamento delle trimestrali e degli utili di bilancio, oppure eventi economici o politici. Strettamente connesso a questo aspetto vi è anche l'attività degli investitori i quali con i volumi di acquisto e di vendita, possono quindi influenzare la crescita o la perdita di valore di un titolo, con eventuali inversioni di tendenza se vi è una situazione di ipercomprato o ipervenduto.

L'importanza di conoscere l'andamento di un titolo per l'investimento

Perché è importante conoscere l'andamento dei titoli di borsa? Di seguito elenchiamo alcuni aspetti da prendere in considerazione.