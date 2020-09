Sanremo: grosso nido di 'Vespe Velutine' attaccano nido d'api nei pressi della chiesa dell'Annunciazione (Foto)

Scoperto a Sanremo, su un albero vicino alla chiesa dell'Annunciazione, un enorme nido con centinaia di Vespe Velutine, chiamate anche ‘calabrone asiatico’, uno degli insetti che sta destando più allarme nel nostro continente e in particolare nella nostra provincia. Circa 150 i nidi che sono stati neutralizzati a Sanremo, dai Rangers d'Italia coordinati dal Presidente Lorenzo Prette.

Altre centinaia di nidi di Vespe Velutine, sono stati scoperti e neutralizzati dalle squadre della Protezione Civile di Ospedaletti, Taggia, Santissima Trinità, Cervo e Vallecrosia. “Il nido che abbiamo cercato di neutralizzare, è stato uno tra i più importanti e pericolosi che abbiamo dovuto affrontare – ha detto il Presidente dei Rangers d'Italia Lorenzo Prette – perché le vespe sono pericolose per le persone e per gli animali, ma sopratutto per le api da miele, che le ammazzano e se le mangiano. Durante questa attività, siamo stati più volte attaccati, ripetutamente, rischiando di essere punti e spruzzati dal loro veleno. Purtroppo nella ‘bonifica’ del palazzo di Borgo Tinasso, di fronte alla chiesa dell'Annunciazione, siamo stati punti più volte. Grazie ai dispositivi DPI (dispositivi di protezione individuale) ci hanno protetto. Consiglio qualora venissero avvistate delle Vespe Velutine, di telefonare immediatamente al numero messo a disposizione dalla Regione Liguria 010/5484600, dove il Parco delle Alpi Liguri, incaricherà la squadra più vicina al punto segnalato, di procedere alla eliminazione”.

(Nelle foto alcuni momenti particolari dell'opera di bonifica, e delle api da miele attaccate dalle vespe Velutine)