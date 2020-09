Sanremo: furti in abitazione e rapine, scoperti quattro Rom ma tre non imputabili perchè under 14

Sono stati scoperti i quattro responsabili di furti e tentati furti in appartamento e di una rapina, nel mese di agosto a Sanremo. In quel periodo, infatti, diverse chiamate sono arrivate al Commissariato matuziano, nelle quali veniva evidenziato che probabilmente erano stati messi a segno furti da giovanissimi ragazzi stranieri.

Il 22 agosto scorso, nello specifico, un uomo aveva raccontato di aver sentito suonare con insistenza al proprio campanello e, aperta la porta, si era trovato un ragazzo giovane, sommariamente descritto come di nazionalità pakistana, che chiedeva se vi fossero camere in affitto. Alla risposta negativa il giovane si era allontanato guardando con insistenza l’appartamento. L’uomo, al ritorno dal lavoro, aveva trovato l’appartamento a soqquadro e scoperto il furto di circa 8000 euro in contanti.

Lo stesso giorno una donna ha denunciato il tentato furto nella sua abitazione e, dal modus operandi e dalla descrizione dei tre malviventi, erano state riscontrate numerose analogie con l’altro furto commesso nello stesso giorno. L’8 agosto, in concomitanza con la Milano-Sanremo, un 13enne ed un 14enne (che è tra l’altro unico imputabile secondo la Legge) si erano resi protagonisti di una rapina impropria in una villetta ai ‘Tre Ponti’. I due, una volta scoperti, si sono scagliati contro la figlia dei proprietari per garantirsi la fuga interrotta dall’arrivo di un equipaggio della squadra volante. Affidati ad una struttura, i due sono fuggiti dopo poche ore facendo perdere le loro tracce.

La responsabilità dei quattro giovani, di cui tre minori di 14 anni, è stata individuata grazie alla minuziosa attività degli investigatori del Commissariato di Sanremo, anche grazie alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadina, riscontrando gli elementi indiziari forniti in fase di denuncia. Nonostante la giovane età, i quattro sono gravati da numerosissimi precedenti di Polizia, tutti per furti in abitazione.

Individuati come gli autori dei reati, sono stati segnalati alla Procura dei Minorenni di Genova. Tre degli stessi risultano sotto i 14 anni e pertanto non imputabili.