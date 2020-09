Coronavirus: in Liguria i nuovi positivi sono 102, stabili i dati in provincia di Imperia dove i casi sono 160. Due vittime a Sarzana

I dati forniti da Regione sulla diffusione del Coronavirus in Liguria testimoniano un aumento dei casi con 102 nuovi postivi per un totale di 2.991 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. In provincia di Imperia si registra un solo nuovo positivo proveniente da attività di screening. Stabili anche i ricoverati all’ospedale di Sanremo che rimangono 8. Sono due le vittime, entrambe all’ospedale di Sarzana. Si tratta di due uomini di 81 e 87 anni.

I DATI

Totale tamponi effettuati: 294.927 (+2.991)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 12.871 (+102)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 1.735 (+19)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 11.136 (+83)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.014 (+68)

Casi per provincia di residenza

Imperia 160

Savona 196

Genova 1.230

La Spezia 1.106

Residenti fuori regione / estero 100

Altro / in fase di verifica 222

TOTALE 3.014

Ospedalizzati: 171 (18 in terapia intensiva) (+4)

Asl1 8

Asl2 8

Policlinico San Martino 25 (8 in terapia intensiva) (+1)

Galliera 32 (1 in terapia intensiva) (+4)

Gaslini 10

Asl3 globale 6 (+2)

Asl3 Villa Scassi 6 (+2)

Asl4 globale 6

Asl4 Sestri Levante 6

Asl5 Sarzana 76 (9 in terapia intensiva) (-3)

Isolamento domiciliare: 1.483 (+57)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 8.261 (+32)

Deceduti: 1.596 (+2)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 278

Asl2 253

Asl3 736

Asl4 154

Asl5 757

TOTALE 2.178