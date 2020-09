Altri 6 nuovi casi di positività al Covid-19 nel Principato di Monaco. Con questi i casi superano le 200 unità dall’inizio della pandemia, fissandosi oggi a quota 205.

Sono sempre 10 i pazienti in cura all’ospedale del Principato, di cui 2 in terapia intensiva. Un nuovo guarito oggi, con il bilancio che sale a 166 mentre sono 28 i pazienti in sorveglianza attiva.