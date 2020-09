Arma di Taggia: allagamenti nella zona di via San Giuseppe, intervento della Protezione Civile

Nel pomeriggio la protezione civile di Taggia è intervenuta per degli allagamenti in via San Giuseppe ad Arma di Taggia. Una situazione nota che si ripresenta ciclicamente quando piove con più intensità.

I volontari coordinati dalla responsabile Alessandra Cerri hanno proceduto a mettere in sicurezza i locali della chiesa e le attività che si affacciano sulla pubblica via. Per fortuna i danni sono stati abbastanza contenuti. Non è stato necessario procedere all’evacuazione degli immobili interessati dal fenomeno.