Sanremo: velocità troppo elevate in corso Marconi, una nostra lettrice torna sul problema

Una nostra lettrice, Laura, ci ha scritto per tornare sul problema delle elevate velocità in corso Marconi a Sanremo:

"Sono perfettamente d’accordo con quanto espresso dal Prof. Bottani: abitare nella zona tra Villa Helios e il semaforo di Padre Semeria è un attentato alla propria sicurezza e incolumità, oltre che alla propria tranquillità. Le auto, ma soprattutto le moto e i motorini 'smarmittati', sfrecciano indisturbati giorno e notte, del tutto incuranti dei limiti di velocità e degli attraversamenti pedonali. Quella del Prof. Bottani non è la prima (e purtroppo non sarà l’ultima) segnalazione: tutte comunque cadute nel vuoto. Gli incidenti sono frequenti, ma l’Amministrazione sembra non curarsene. Abbiamo sopraelevato i passaggi pedonali in zone non rettilinee, dove le curve obbligano il traffico a rallentare: vogliamo preoccuparci di questa specie di pista da velocità? Inutile posizionare, come spesso si vede, la Polizia Locale nella curva vicino a 'Divani&Divani': si accelera da dopo il Carrefour, da Villa Helios in poi: proviamo a sopraelevare i passaggi pedonali e a fare multe sul rettilineo, le casse Comunali e le nostre vite ne trarranno indubbio beneficio".