Sanremo: lavori rumorosi questa notte in corso Inglesi, la denuncia di un nostro lettore

Un nostro lettore di Sanremo, Giuseppe Del Buono, ci ha scritto per denunciare un fatto increscioso che, questa notte, ha turbato il suo sonno e quello di molti altri residenti:

“Questa notte, tra le 2 e le 4, un camion ha eseguito dei lavori non meglio identificati, provocando un rumore fortissimo e disturbando tutta la zona attorno alla mia palazzina, all’altezza del civico 348 di corso Inglesi. Ho anche chiamato le forze dell’ordine ma nessuno è intervenuto. Questa mattina ho chiamato il Comune e mi è stato detto che non era stata rilasciata alcuna autorizzazione per svolgere lavori nella zona. Ora mi adopererò per fare una denuncia”.