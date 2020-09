Imperia: al via i tesseramenti e i corsi di atletica leggera per la Maurina Olio Carli

Riprende a pieno regime l'attività della Maurina Imperia Olio Carli, l'unica società di atletica che segue tutti i settori e tutte le età. Reduce dagli ultimi allori in campo nazionale e internazionale di questi ultimi anni, riprende la sua marcia per una nuova stagione 2020/21, all'insegna del sano sport all'aria aperta.

L'attività si svolge al campo "Lagorio" di Imperia, e solo in caso di condizioni meteo avverse presso la palestra "Gibelli". I corsi seguiti da professori in scienze motorie, tecnici e istruttori Fidal, sono a disposizione dai più piccolini fino ai master. Il costo annuale dell'intera attività è di 230 euro, con la possibilità di rateizzare la cifra, che comprende il tesseramento, la copertura assicurativa della federazione, una copertura assicurativa privata supplementare, maglietta sociale e l'attività.

L'attività comprende anche la partecipazione alle manifestazioni sportive, in provincia, in regione e in ambito nazionale, senza spese aggiuntive di trasferta, pernottamenti che fanno parte della quota sociale. Inoltre quest'anno si ha la possibilità, al costo di 270 euro, annuale o rateizzato, di avere a prezzo calmierato oltre alla maglietta anche la tuta sociale. Sono previste agevolazioni per famiglie con più figli, dal secondo iscritto si avrà uno sconto del 50%.

Per informazioni: Vittorio Giacosa (3895182351 o vittorio.giacosa@gmail.com) e Massimiliano Mulas (3202126419 o max-mulas@tiscali.it).