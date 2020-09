Calcio, Juniores Nazionali. Ufficializzato il calendario. Partenza interna per Sanremese e Imperia

Con la pubblicazione dei calendari del campionato Juniores si posiziona l’ultimo tassello sulla Serie D 2020/2021.

La nuova stagione per le formazioni Under 19 dei club della quarta serie italiana (alle quali si aggiungono le cinque di Lega Pro fuori classifica) inizierà il 10 ottobre con la fase regolare: il girone d’andata terminerà il 9 gennaio, ritorno al via il 16 dello stesso mese con conclusione fissata al 17 aprile prossimo.

Nel corso delle ventisei giornate si giocherà un solo turno infrasettimanale (mercoledì 25 novembre per l’8ª), mentre la 24ª è anticipata a venerdì 2 aprile per le festività pasquali. Due le soste previste: dal 26 dicembre al 2 gennaio per le festività natalizie e dal 13 al 19 marzo per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup.

Al termine della fase regolare scatterà quella finale per l’assegnazione del titolo nazionale, punto in cui entreranno in gioco anche le migliori classificate nei campionati regionali di categoria in Sardegna e Sicilia.

Esordi interni per Sanremese e Imperia, rispettivamente contro Saluzzo e Bra.

