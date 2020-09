Taggia: acqua non potabile in diverse occasioni, interrogazione del Consigliere Roberto Orengo

Il Consigliere comunale del gruppo consiliare ‘Il passo giusto’, Roberto Orengo ha inviato una interrogazione al Sindaco, in relazione al divieto di utilizzo dell’acqua per uso alimentare, proveniente dalle vasche in Regione Tuvi.

Orengo evidenzia come il 16 settembre scorso, sette giorni dopo il divieto di utilizzo è stata revocata la suddetta ordinanza mentre, nell’ultimo anno, si è verificato un numero imprecisato di episodi simili.

“In nessun caso – sottolinea Orengo - è mai stata da notizia alla cittadinanza sulle motivazioni che hanno portato ad avere i valori fuori norma, non sono mai stati resi pubblici i valori di riferimento né quelli rilevati, lasciando la cittadinanza nell’incertezza sulle motivazioni che ormai così sovente portano all’inutilizzo dell’acqua potabile. Vi sono situazioni in cui l’acqua con valori fuori dai normali parametri può essere causa di reazioni anche nel solo utilizzo per l’igiene personale. La non pubblicazione delle motivazioni e dei parametri rilevati non permette la valutazione da parte del cittadino in merito al tipo di utilizzo dell’acqua nel periodo in cui detti parametri non risultano essere congrui”.

Orengo ha così chiesto al Sindaco quali cause hanno portato in questo ultimo episodio e negli episodi dell’ultimo anno e mezzo all’inutilizzo dell’acqua, quali siano stati i parametri non regolari rilevati in queste occasioni e quali provvedimenti intende prendere onde evitare il riverificarsi di simili episodi. Orengo ha chiesto di discutere l’interrogazione nel Consiglio di venerdì.