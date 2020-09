Elezioni Regionali: soddisfazione del Partito Democratico di Vallecrosia per il risultato di Enrico Ioculano

Il Consigliere comunale di Vallecrosia Cristian Quesada, insieme al segretario cittadino Gianluca Collina, hanno espresso grande soddisfazione per il risultato del Partito Democratico e di Enrico Ioculano che, con 396 preferenze, è il più votato di tutti i candidati.

“Abbiamo lavorato tanto – dicono - per ottenere questo risultato commentano i due esponenti del PD. Un risultato così lo si ottiene solo grazie al lavoro di una squadra che ha saputo comunicare un’idea di sviluppo del territorio. Dobbiamo ringraziare i tanti vallecrosini, perché il vero merito di questo successo è esclusivamente loro, adesso toccherà a noi meritarci la fiducia lavorando incessantemente per portare risultati al territorio. Abbiamo creduto dal primo momento nel progetto di Enrico Ioculano perché oltre ad essere una persona dalle indiscusse capacità ha saputo coinvolgere altre persone attorno a lui.

“Questo gruppo – terminano Quesada e Collina - ha lavorato con grande entusiasmo e continuerà a farlo, perché è giunto il momento di portare all’attenzione della nuova amministrazione regionale le idee che abbiamo portato avanti durante tutta la campagna elettorale. Vogliamo considerare questo straordinario risultato come il punto di partenza e non il punto d’arrivo. Abbiamo promesso una sola cosa in questa campagna elettorale l’impegno e ora ci metteremo tutti al lavoro per il nostro ponente”.