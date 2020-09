Elezioni Regionali: Mabel Riolfo vicina al Consiglio Regionale "Sono a disposizione di Toti e del partito" (Video)

A 24 ore dal termine dello spoglio Mabel Riolfo, Assessore a Ventimiglia e candidata al Consiglio regionale, ha analizzato il voto.

“Sono davvero soddisfatta al termine di 30 giorni di campagna elettorale molto intensa. Anche a Ventimiglia abbiamo raggiunto come Lega un ottimo risultato, con una percentuale del 27,67% e quindi ci confermiamo una roccaforte in provincia, dove abbiamo mantenuto i voti del 2015. In Liguria sono, con orgoglio, la donna più votata in Liguria e la settima più votata del partito”.

Lei è in odore di poter diventare Consigliere regionale: “Io rimango a disposizione del presidente Toti e della segreteria del mio partito. Garantisco sempre il mio impegno e l’amore per il mio territorio”.