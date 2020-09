Giornate Europee del Patrimonio: nel weekend visite guidate all'Archivio di Stato ad Imperia

Imparare per la vita è lo slogan delle Giornate Europee del Patrimonio 2020 scelto dal MiBACT. Ispirato da quello proposto dal Consiglio d’Europa “Heritage and Education – learning for Life”, invita a reinterpretare la nostra storia e a individuare nuove connessioni con la cultura, i saperi e le tradizioni del proprio territorio.

La proposta, infatti, è quella di riflettere sul ruolo che la formazione ha avuto, e continua ad avere, nel passaggio di conoscenze e competenze alle nuove generazioni, e sul valore che il sapere tradizionale può assumere in rapporto alle inedite sfide del presente e al crescente peso della moderna tecnologia.

L’Archivio di Stato di Imperia, nelle giornate di sabato e domenica prossimi (dalle 9 alle 13; visite guidate ogni ora per gruppi di massimo 5 persone e prenotazione obbligatoria all'indirizzo as-im@beniculturali.it), prevede una serie di visite al deposito della sede di Viale Matteotti, durante le quali ci sarà modo di ragionare sulla necessità di una maggiore consapevolezza delle proprie radici. Le visite saranno strutturate secondo un percorso tematico dal titolo: ‘Andar per lavatoi’ che avrà il compito di proiettarci indietro nel tempo, per scoprire quanto era difficile la vita quotidiana dei nostri bisnonni, attraverso, ad esempio, la conoscenza di un’attività comune e semplice come fare il bucato.

Molti documenti dell’archivio aiutano nell’indagine del passato come memoria, che è poi la chiave del nostro futuro. Il percorso si snoderà tra gli spazi della sala studio e quelli nascosti e segreti dei fondi archivistici.