Intervento dei vigili del fuoco di Ventimiglia in un deposito sito in località Bevera. Le fiamme hanno riguardato del materiale plastico e grazie al tempestivo intervento dei pompieri non si sono registrati danni ulteriori a cose né persone ferite o intossicate.

I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area.