Pieve di Teco, studentessa delle scuole medie positiva al Covid: in quarantena compagni di classe e tre docenti. La preside Carelli: "Situazione sotto controllo"

Dopo l'istituto Ruffini di Imperia, un altro caso di positività al covid-19 tra i banchi di scuola è emerso alle Medie di Pieve di Teco. Si tratta di una studentessa frequentante una classe seconda dell'istituto comprensivo 'Gabrielli'. La giovane era assente da lunedì perchè aveva accusato dei sintomi lievi e la famiglia quindi ha deciso di sottoporla a tampone che ha dato esito positivo.

“La situazione è sotto controllo- dichiara alla nostra testata la dirigente scolastica Serena Carelli, abbiamo seguito il protocollo Asl e quindi la classe è stata posta in isolamento fiduciario. Inoltre, anche tre insegnanti osserveranno per prevenzione la quarantena. Siamo tenuti a seguire le indicazioni e in questo caso abbiamo quindi provveduto a rispettare il protocollo e anche le famiglie stanno seguendo questo protocollo".

Seppur assente da lunedì, il protocollo sanitario quindi ha riguardato i compagni di classe e gli insegnanti con cui la giovane ha avuto contatti in precedenza. Secondo quanto emerso la studentessa non versa in condizioni critiche e sta quindi affrontando il decorso della malattia al proprio domicilio.