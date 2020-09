Ventimiglia: nel mese di ottobre riprenderanno i corsi musicali dell'Orchestra Filarmonica Giovanile

Ad ottobre, come tutti gli anni, ripartiranno i corsi musicali dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia tenuti da insegnanti attraverso la scuola di musica 'A. Biancheri'.

Fin dalla nascita della Filarmonica, la sua scuola, prima chiamatasi 'scuola allievi', forma giovani musicisti che, attraverso insegnanti qualificati scelti dal comitato dell’associazione, hanno la possibilità di entrare a far parte delle file della Banda. I corsi musicali ad indirizzo bandistico che partiranno sono: Tromba, Trombone, Flauto, Clarinetto, Sassofono, Batteria e percussioni, Pianoforte e Chitarra.

Per informazioni e iscrizioni si può contattare il M° Franco Cocco al 340 5232953 o direttamente presso la sede dell’associazione in via Roma 61.