Sanremo: nessun altro positivo al nido 'Raggio di Sole', sospiro di sollievo per le famiglie e i docenti

Sono risultati tutti negativi i tamponi eseguiti ai bambini e ai docenti dell’asilo nido ‘Raggio di Sole’ di via della Repubblica a Sanremo, a causa del riscontro di un tampone positivo nei giorni scorsi per un bidello della struttura.

Sabato scorso, una volta venuta a conoscenza della situazione, l’Assessore Costanza Pireri ha dato il via alle chiamate dei 18 bambini e delle 10 persone che lavorano all’interno per essere sottoposti al test. Rimane solo l’attesa per una maestra che, momentaneamente a Torino, ha eseguito il test nel capoluogo piemontese ed è in attesa del risultato.

Il nido al momento è ovviamente chiuso con bambini ed educatori che si trovano a casa, in quarantena. Secondo i protocolli, questa parte dall’ultimo giorno in cui il bidello scoperto positivo al Covid è stato all’interno della struttura. Si tratta del 15 di settembre e, quindi, la quarantena dovrebbe terminare il 30 settembre.