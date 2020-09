Bordighera: danni per la mareggiata 2018, approvati i progetti per le scogliere a protezione dell’Arziglia e del porto

L’ultima riunione della giunta bordigotta ha dato l’ok ai progetti che serviranno per la sistemazione delle scogliere distrutte dalla mareggiata del 29 e 30 ottobre 2018. La furia del mare provocò in quei giorni pesanti danni alle protezioni del campo sportivo dell’Arziglia e della diga foranea del porto turistico.

L’amministrazione comunale ha approvato i progetti definitivi che prevedono un investimento complessivo di circa 780 mila euro. Nel dettaglio per la scogliera dell’Arziglia è stata prevista una spesa di circa 153 mila euro, mentre per la protezione della diga foranea del porto se ne spenderanno circa 626 mila. Ora il Comune procederà con le pratiche per l’assegnazione dei lavori in modo da iniziare gli interventi il prima possibile e proteggere una buona parte del lungomare dalle ormai consiste mareggiate.