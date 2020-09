Elezioni regionali, con quasi 8000 preferenze, Marco Scajola è il più votato in provincia di Imperia

Se Cambiamo in provincia di Imperia ha raggiunto il 25%, lo deve soprattutto a Marco Scajola. L'ex assessore regionale, pronto alla riconferma in giunta, e forse anche con un ruolo da vice presidente, grazie alle sue 7786 preferenze è il candidato più votato in provincia di Imperia, staccando, nella sua lista, il vice sindaco di Taggia Chiara Cerri, seconda con 2693 preferenze, Maurizio Morabito (2043) e Serena Burgo, (735).



Un trionfo per Scajola, maturato in una provincia in cui i principali avversari erano rappresentati dagli alleati della sua stessa coalizione, tra questi l'ex presidente del consiglio regionale Alessandro Piana, Lega, che ha conquistato 3327 preferenze, l'ex assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino, FDI, che ha raggiunto 3720 voti, e nella sua Imperia, Luigi Sappa, due volte sindaco e presidente della provincia, ma soprattutto il candidato sostenuto dallo zio Claudio Scajola in campo con Forza Italia, Liguria Popolare e Polis. Per 'Ginetto' le preferenze sono state 2800.



Per il centrosinistra, per il Partito Democratico, buon risultato per l'ex sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano, che ha collezionato 4357 preferenze. Nella lista Sansa, la più votata è Livia Carli, con 755 voti conquistati. Per il Movimento 5 Stelle, che si ferma al 6,3%, la più votata in provincia è Maddalena Varnia, con appena 261preferenze.



Lo spoglio è terminato nelle province di Imperia, Savona e La Spezia, mentre è in corso a Genova, dove l'ex assessore alla sanità Sonia Viale, candidata nel capoluogo di regione, nella sua lista della Lega è per ora al quarto posto con 1028 preferenze.