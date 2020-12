Giornate Europee del Patrimonio, il Moscatello di Taggia c'è: per tre giorni apertura straordinaria per degustazioni, aperitivi, vendita diretta

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days, 26 e il 27 settembre), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, che interesseranno il centro storico di Taggia, luogo ricco di fascino e storia, in Liguria secondo per estensione e importanza soltanto a quello di Genova, l'Enoturismo Terre del Moscatello (ex Germinal, centro storico di Taggia, di fronte alla Chiesa della Madonna Miracolosa) sarà aperto straordinariamente per degustazioni, aperitivi, vendita diretta.