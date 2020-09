Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Domani Ospedaletti impegnato in trasferta contro l'Albenga (Video)

Dopo il poker all’esordio contro il Pietra Ligure, domani sera gli orange tornano in campo ad Albenga per il secondo turno della Coppa Italia di Eccellenza.

La gara è stata in bilico fino all’ultimo, ma il risultato negativo del tampone effettuato da un calciatore bianconero ha dato il definitivo e auspicato via libera. Fischio d’inizio alle 20.30, si gioca a porte chiuse.

Anche per l’impegno di domani sera mister Andrea Caverzan dovrà fare a meno di molti elementi della rosa. Rispetto alla gara con il Pietra Ligure tornerà a disposizione il solo Francesco Boeri. Lunga la lista degli indisponibili: Maurizio Alberti, Elia Ambesi, Simone Allegro, Federico Allaria, Matteo Galiera, Josè Espinal.

Le dichiarazioni di mister Andrea Caverzan