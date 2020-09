Atletica. Matteo Oliveri e Chiara Smeraldo protagonisti ai campionati italiani di Grosseto

Medaglia d’argento per Matteo Oliveri della Maurina Olio Carli Imperia ai campionati Italiani di categoria Juniores in quel di Grosseto nel salto con l’asta. Il ragazzo originario di Sanremo, ancora al primo anno di categoria, puntava a una medaglia che puntualmente è arrivata, indice di sicurezza e di crescita continua. “Il prossimo anno si svolgeranno inoltre importanti manifestazioni internazionali cui Matteo Olivieri legittimamente aspira e che renderanno la Maurina Olio Carli Imperia orgogliosa di portare un atleta, su cui hanno investito tanto, a un livello internazionale” dichiarano dalla società imperiese. Superate le qualificazioni con estrema sicurezza, la finale è stata un gioco a due tra l’atleta Maurina e il suo attuale rivale Ivan De Angelis, in quota del gruppo sportivo militare delle Fiamme Gialle. Gruppi sportivi militari che sicuramente hanno già messo sotto osservazione Olivieri. L'atleta locale è seguito da Mario Botto che oltre a lui allena Samuele Martini, anch’esso giovane atleta Juniores Maurina e approdato in finale, classificandosi al 9° posto. “Due atleti Maurina in una finale ai campionati Italiani, giornata storica” concludono.

A Grosseto 2020 la Maurina Olio Carli Imperia ha avuto altri porta colori, tra i quali Chiara Smeraldo che con soli due salti in sicurezza il venerdì si è qualificata per la finale. Il sabato mattina, a sorpresa, si è presentata sui blocchi anche della gara degli ostacoli e anche su questa distanza dei 100hs, ha conquistato agevolmente in assoluto controllo la finale. Finale del lungo il pomeriggio che l'ha vista nuovamente superare i 6m, 6.05m la sua misura che le vale la 4° piazza ai piedi del podio. “Podio che questa volta era assai difficile da raggiungere con un livello del movimento dei salti e della gara altissimo, il suo 4° posto vale moltissimo” commentano dalla Maurina. Sotto gli occhi attenti dei fiduciari della nazionale che hanno espressamente valutato positiva la sua gara, sapendo inoltre delle difficoltà fisiche che hanno accompagnato la stagione della giovane atleta allenata dal papà Paolo. Con oramai le “pile scariche” Chiara si è classificata 7ª nella finale degli ostacoli, dove le forze sono scemate dalla metà gara. “Anche per lei il prossimo anno riserverà importanti appuntamenti internazionali, speriamo sia un anno d’oro” concludono dalla Maurina.

La compagine Maurina Olio Carli ha portato altri tre atleti. Due oramai abituati a queste manifestazioni: Erika Paris nel Giavellotto femminile e Federico Romei nel disco maschile. I due si sono piazzati entrambi all’11° posto. Paris e Romei, allenati da Stefano Montanari, sono in finale ai campionati Italiani da sempre. Anche quest’anno non hanno deluso e nel momento importante si sono fatti trovare presenti.

Sempre nei lanci, alla sua prima esperienza a questi livelli, Claudio Carnevale che con il suo 25° posto si è difeso egregiamente. Per lui una gara complicata, con la rottura del suo martello al primo lancio, ma comunque un’ottima trasferta e una buona esperienza per il futuro.

“La Maurina Olio Carli Imperia è lieta di aver portato i propri atleti a Grosseto, e prima a Rieti e Padova, e prima ancora ad Ancona, sempre ai vari campionati, ed è ancora più contenta nel sapere che il continuo allenamento, i giorni passati sul campo o in palestra, non abbiano distolto i ragazzi dallo studio - commentano dalla società imperiese - infatti dei sei atleti presenti in questa tornata di gare, ben quattro di loro inizieranno, dopo aver brillantemente superato i test d’ammissione, il loro percorso di studio universitario, dimostrando ancora una volta che lo sport e lo studio possono procedere di pari passo”.