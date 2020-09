Sanremo: saranno eseguiti oggi pomeriggio i tamponi ai bambini e ai docenti dell'asilo nido 'Raggio di Sole'

E’ ovviamente chiuso l’asilo nido ‘Raggio di Sole’ di Sanremo, a causa del riscontro di un tampone positivo, di un bidello della struttura. La decisione è stata presa nella giornata di sabato dal Comune di Sanremo e, ieri mattina su disposizione dell’Assessore Costa Pireri e dell’autorizzazione del segretario generale, le educatrici sono andare nella struttura per sveltire tutte le procedure necessarie.

Nonostante il giorno festivo le educatrice hanno recuperato tutti i dati dei bambini che sono iscritti al nido, in tutto 18 bambini, e delle 10 persone che lavorano all’interno per essere contattati. Questo per poter eseguire già oggi pomeriggio i tamponi, secondo la richiesta dell’Amministrazione per accelerare le pratiche.

Il nido al momento è ovviamente chiuso con bambini ed educatori che si trovano a casa, in quarantena. Secondo i protocolli, questa parte dall’ultimo giorno in cui il bidello scoperto positivo al Covid è stato all’interno della struttura. Si tratta del 15 di settembre e, quindi, la quarantena dovrebbe terminare il 30 settembre, sempre che i tamponi che verranno eseguiti, risulteranno negativi.

Se oggi pomeriggio saranno fatti, entro domani si conosceranno i risultati. Intanto, fortunatamente, è arrivata conferma dal Comune che ad oggi non risulta nessun altro caso di contagio nelle scuole matuziane. Al momento, quindi, con quelli di Ventimiglia e del nido sanremese, i casi nelle scuole rimangono tre.