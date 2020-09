Questa settimana, iniziate le attività sportive del Team Schiavetti Pallamano Imperia

Sono iniziate in questa settimana le attività sportive del Team Schiavetti Pallamano Imperia. Nella grande e spaziosa Palestra San Camillo sita in Via Felice Musso, lo staff di tecnici e dirigenti del sodalizio imperiese sono pronti a ripartire.



"Tutte le attività si svolgono in sicurezza - ci riferisce il presidente GianVittorio Martini - seguiamo il protocollo anti-covid della F.I.G.H. in modo da garantire a tutti la maggiore sicurezza". Anche in questa stagione la società rossoblù parte dai piu piccoli sino ad arrivare alla prime squadre sia maschile che femminile. "Siamo contenti per il numero sempre più crescente di giovani che si avvicinano alla pallamano - ci riferisce il dirigente Saul Convalle - la novità di quest'anno è rivolta verso i più piccoli con la baby-hand". Nell'ottica di questo impegno per la pallamano giovanile, sia in Italia che in Francia, la stessa federazione nell'ultima riunione ha insignito con il 'Label di Bronzo' la Pallamano Imperia. "Questo è un riconoscimento per il lavoro di tutti - conclude lo stesso dirigente - per la passione con la quale avviciniamo i giovani a questo bellissimo sport".