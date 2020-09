Calcio: Per la partita di questo pomeriggio, i convocati dall'allenatore della Oneglia Calcio Gianni Bella

Questa sera alle ore 18.00, presso il campo "F.Salvo" ai Piani di Imperia, l'Oneglia Calcio affronterà la formazione dell'Atletico Argentina per il secondo turno di Coppa Liguria Prima Categoria. Nella prima gara, disputata fuori casa al "Ferrando", gli onegliesi hanno pareggiato con il Baia Alassio due a due. La squadra di Arma di Taggia, tra le mura amiche dello "Sclavi" è riuscita ad imporsi per cinque reti a zero contro Andora.



L'allenatore dell'Oneglia Calcio Gianni Bella, per la sopracitata partita, ha diramato le seguenti convocazioni:



Portieri:

Amoretti, Lo Iacono



Difensori:

Griseri, Calandrino, Combi, Negro, Schievenin



Centrocampisti:

Olivieri, Almonti, Damasco, Aroro, Gagliano, Pellegrino, La Porta



Attaccanti:

Bella, Di Clemente, Ilacqua, Seci, Fatnassi, Calandrino S.