Beach Volley: stabilite le finaliste per la tappa 2 x 2 di Diano Marina Trofeo Olio Amoretti e Garzano

Stabilite le finaliste per la tappa 2 x 2 di Diano Marina Trofeo Olio Amoretti e Garzano valido come tappa del circuito serie Beach 1 Fipav e valido per i punti della classifica assoluta.

Per il terzo e quarto posto alle 14.30 si sfideranno le coppie Clarizio Valentina - Balestra Camilla della Gv Sport, squadra locale, contro le chiavaresi dello Bsc Chiavari Pescio Valeria - Podesta Elisa, giocatrici indor dell’volley amo

A seguire, alle 15.30 circa, si disputerà la finalissima tra le torinesi testa di serie n. 1 Cimino Serena - Sacco Noemi contro le albissolesi Botta Giorgia - Valdora Elisa, allenate da Andrea Gigante

Al termine si svolgeranno le premiazioni con la partecipazione dell'assessore allo sport Veronica Brunazzi.

L'incontro si prevede molto equilibrato ed interessante perché le coppie si sono già incontrate nel girone di qualifica e la partita è terminata 2 a 1 a favore della coppia di Torino.