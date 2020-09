Sigaretta elettronica: smettere di fumare con piacere

Senza subbio rinunciare al fumo è molto difficile, come testimoniano i milioni di persone che ogni anno cercano di eliminare questo vizio. Negli ultimi anni, gli specialisti hanno utilizzato diversi strumenti per aiutare i tabagisti, anche se molti prodotti alternativi si sono rivelati poco efficaci nel lungo periodo, tra cui cerotti alla nicotina, farmaci e gomme da masticare.

Smettere di fumare permette di ridurre i rischi per la salute, evitando l'assunzione delle sostanze cancerogene contenute nelle sigarette tradizionali e liberate durante la combustione.

Inoltre, dire addio al fumo consente di migliorare l'umore, risparmiare una cifra considerevole alla fine del mese, rendere più gradevole il proprio aspetto e potenziare l'autostima, sentendosi bene con se stessi e a proprio agio anche con gli altri.

In base ai dati dei centri antifumo e delle istituzioni sanitarie, supportati da numerose ricerche e studi scientifici, il modo più efficace per smettere di fumare al giorno d’oggi consiste nell'utilizzo delle sigarette elettroniche.

In particolare, le e-cig consentono di eliminare il vizio in modo piacevole, poiché è possibile continuare a ripetere un gesto divenuto simbolico, riducendo il livelli di nicotina in modo graduale e soprattutto seguendo un percorso completamente personalizzato.

Perché le sigarette elettroniche sono efficaci per smettere di fumare

Il punto di forza delle e-cig è la possibilità di diminuire la tossicità del fumo, abbattendola fino al 95% rispetto alle sigarette normali. Inoltre, è possibile rendere unica l'esperienza dello svapo, acquistando liquidi scomposti per le sigarette elettroniche con i quali creare la propria miscela personale: ciò permette di ottenere un tiro piacevole e appagante, e al contempo di disintossicarsi dalla nicotina.

L'utilità delle e-cig nel contrasto al fumo è ormai evidente, infatti questi dispositivi sono riconosciuti e utilizzati in molti paesi del mondo come terapie di supporto per chi è in trattamento per smettere di fumare.

Nel Regno Unito, per esempio, le e-cig sono impiegate da anni con questa finalità con ottimi risultati, come indicano i dati sul numero di persone che hanno abbandonato le sigarette classiche, pari a circa il 66% di fumatori.

Gli studi che avvalorano questo approccio sono numerosi, con ricerche condotte in Germania, Giappone, Australia, Canada e Stati Uniti. Anche in Italia l'attività di ricerca offre segnali positivi in questo senso, come il lavoro realizzato da un gruppo di esperti dell'Università di Milano, dell'ospedale Humanitas e dell'Istituto europeo di oncologia, coordinato dal professor Claudio Lucchiari e pubblicato ad aprile del 2020 sulla rivista scientifica Addictive Behaviors.

Nel dettaglio, sono stati monitorati 210 fumatori divisi in tre gruppi, utilizzando per ogni cerchia di persone una sigaretta elettronica con nicotina, una e-cig senza nicotina e nel terzo gruppo nessun ausilio.

Lo studio ha dimostrato l’efficacia delle sigarette elettroniche per aiutare le persone a smettere di fumare, riconoscendole come strumenti sicuri per la salute degli utilizzatori, con le e-cig con nicotina che si sono rivelate più utili per ridurre sensibilmente i livelli di monossido di carbonio e consentire al 20% dei fumatori di dire addio alle sigarette tradizionali.

L'importanza dei liquidi per l’efficacia delle e-cig nella lotta al fumo

Se le sigarette elettroniche sono un dispositivo in grado di aumentare la percentuale di persone che rinunciano al fumo, il successo di questi prodotti è dovuto soprattutto ai liquidi per le e-cig.

Questi composti, che possono essere di origine vegetale o chimica, con o senza nicotina e con una serie di aromi che consentono di ottenere miscele personalizzate, permettono di ridurre progressivamente la dipendenza dalla nicotina mantenendo la ritualità del gesto legato al fumo.

Diversi studi hanno dimostrato come per i fumatori sia consigliabile cominciare con liquidi alla nicotina, ad esempio con miscele con una concentrazione di 8g/ml, per poi diminuire tale livello progressivamente durante le settimane seguenti.

Questo metodo si è rivelato il più efficace in assoluto, in quanto la maggior parte delle persone riesce rapidamente a passare a livelli particolarmente bassi di nicotina, arrivando in molti casi all'utilizzo di liquidi nicotina free.

Inoltre, l'ampia scelta di liquidi per sigarette elettroniche consente di sopperire alla mancanza di nicotina con il gusto, realizzando miscele personalizzate in base alle proprie esigenze, sostituendo gradualmente la dipendenza da questa sostanza con il piacere sensoriale legato ad altri prodotti innocui.