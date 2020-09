Sanremo: segnaletica a San Martino, un residente ne chiede il miglioramento

Buon giorno direttore,

Abito nel quartiere di San Martino e negli ultimi 2 mesi ho visto per ben 4 volte, di cui l’ultima oggi, auto di turisti provenienti dal centro di Sanremo che anziché imboccare via Lamarmora imboccavano in senso vietato via della Repubblica. La segnaletica esiste, ma a questo punto mi chiedo se non è il caso di migliorarla? Le auto che hanno imboccato la strada contromano sono state avvertite tempestivamente dai passanti e dalle altre auto e per fortuna non hanno causato incidenti. Quanto sopra alle autorità competenti per le eventuali migliorie. Grazie.

GF. M.