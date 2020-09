Nuova veste per piazza Borea d'Olmo a Sanremo, un cittadino: "Sono contenti anche i cani!"

"Buongiorno signor direttore,

Ogni tanto scrivo qualcosa tanto per esternare un mio punto di vista o cruccio per la suddetta piazza.

Bellissima piazza nel centro della città, e adesso lastricata ha preso nella sua nuova veste un tocco di signorilità. Bene, i cittadini sono molto contenti di questo restyling. Però mi consenta caro signor direttore, più contenti sono i cani che la frequentano. Praticamente adesso hanno un (cesso) nuovo di

zecca. Sempre più proprietari di cani si dirigono in questa piazza per espletare i bisogni dei propri animali. Non tutti raccolgono le deiezioni e quelli che la raccolgono non buttano acqua, lasciando macchie inconfondibili per terra. E le pipì? Mentre prima con l’asfalto lasciavano poca scia, adesso con il lastricato liscio, visto il dislivello della piazza, lasciano scie lunghissime e nessuno si preoccupa di gettare sopra dell’acqua. Se non ricordo male, mi sembra che ci fossero delle sanzioni per questi episodi a carico di questi indisciplinati proprietari, o no?



Giuseppe Grasso".