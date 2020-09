Imperia: nauseanti miasmi emanati dal depuratore, la viva protesta di una cittadina

“Egregio Direttore, il depuratore continua ad emanare nauseanti miasmi dannosi per la salute pubblica, è una situazione insopportabile da anni! E sui muri della città enormi manifesti dichiarano ‘Imperia Respira Bellezza’! Inoltre, accanto al depuratore, è stato aperto un enorme cantiere destinato a ‘parco urbano’ per il quale è stata stanziata la modica cifra di 1.700.000 euro! Con quei soldi non si poteva fare un altro depuratore, magari Funzionante, e collocato in altro luogo? La ringrazio per l'attenzione, una fedele lettrice”.