Sanremo: i paesaggi astratti di Monica Lerda in mostra presso il ristorante Nando

Lieto riscontro registrato ieri a Sanremo per i paesaggi astratti della pittrice Monica Lerda, in mostra presso il ristorante pizzeria Nando di Via Gioberti 13.

Monica Lerda, artista piemontese, ha vissuto a Milano per quasi vent’anni dove ha iniziato la sua carriera artistica. Da sei anni vive nella provincia di Imperia dove prosegue la sua ricerca sia nel campo pittorico che scultoreo.

La selezione di quadri esposta è ispirata da poesie, libri e memorie. La collezione completa si compone di cento opere su carta firmate e numerate, visionabili sul profilo Instagram dell’artista @monica.lerda

Si consolida dunque il successo del ciclo di mostre fortemente voluto e sostenuto dai comproprietari Nando e Sofia Giancola, offrendo uno spazio quanto mai necessario alla vivace comunità artistica della Riviera di Ponente.

È possibile visitare la mostra e acquistare le opere durante gli orari di apertura del ristorante. L’esposizione rimarrà fruibile fino al 17 ottobre.