Con presentazione del libro 'Laverda 750 la diva', conclusa oggi la 2a edizione del Concorso di Pittura di Ospedaletti (foto)

Si è svolta quest’oggi, ad Ospedaletti, la presentazione del libro ‘Laverda 750 la diva’ e la premiazione del Concorso di Pittura dedicato alle corse sul Circuito cittadino. L’evento si è aperto con la presentazione dell’ing. Pietro Laverda, che ha deliziato il pubblico, anche mediante la proiezione di slide, con aneddoti e particolari concernenti il glorioso marchio italiano.



Riguardo al concorso sono stati premiati i primi due classificati delle due aree tematiche.

Nella sezione dedicata ai GP automobilistici - che si disputarono sino al 1951 - sono state premiate le opere di Daniela Boscolo (1 premio) e Roberto Andreoli (2 premio).

Nella sezione dedicata alle corse motociclistiche - che si disputarono sino al 1972 - sono stati premiati Silvio Papale (1 premio) e Michela Fischietti (2 premio).



Nella splendida cornice della ‘Piccola’, sul lungomare di Ospedaletti, insieme ai libri ed ai quadri, sono state esibite meravigliose composizioni floreali, sempre a tema motori, create dalle ragazze del Descu di Ospedaletti.



Dichiara il Comitato organizzatore: “Abbiamo declinato il tema dei motori in forma culturale ed artistica. L’evento è cresciuto qualitativamente, rispetto alla scorsa edizione, grazie ad una speciale eggregora venutasi a creare tra i volontari e ad una migliore sinergia tra associazioni locali, Comune e sponsor. Abbiamo alimentato la passione in silenzio, con l’ascolto e l’osservazione. In futuro riaccenderemo i motori, ripartendo dalle riflessioni indotte dall’esempio virtuoso e da cotanta bellezza”.