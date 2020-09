Un modo nuovo di pensare la vacanza tra estate ed autunno: la nuova Area Village al Camping Delle Rose di Isolabona

C’è ancora quel bonus vacanze da spendere in Italia? Vuoi goderti giorni di sole, luce, aria buona, lontano da confusione e tensioni? Vuoi scoprire l’Italia rurale vera, carica di storia e di storie da raccontare? Mai pensato ad un campeggio? Un campeggio specializzato in glamping, ovvero il campeggio glamour, con tutte le comodità. Più di quante immagini.

È il Camping Delle Rose di Isolabona. Un campeggio dell'entroterra ligure, unico nel suo genere, erede di una grande tradizione legata alla scoperta della Natura, anzi della vita in simbiosi con la Natura. In questi mesi, nonostante tutto, si è lavorato molto al Camping Delle Rose. E si è lavorato tanto al perfezionamento dell’esistente quanto alle novità.

La novità è l’AREA VILLAGE. È lì che ti aspettano… un sistema abitativo rilassante, bungalow dotati di ogni comodità e spazi notevoli. Il glamping appunto. Ci sono ambienti pronti per cinque persone ed altri anche per sei…famiglie numerose, gruppi di amici, famiglie che viaggiano insieme…c’è spazio per tutti.

E spazio a volontà anche per i servizi, praticamente tutto raddoppiato. Ancora glamping. E poi tutto è pensato per aprire lo sguardo verso il paesaggio naturale circostante. La terrazza coperta è il vero fulcro vitale per una casa naturalistica. Da lì si apprezzano i misurati ed eleganti interventi circostanti: i percorsi pedonali su pietra, tra l’erba, di aspetto molto zen e i giochi d’acqua esaltati dalle luci che punteggiano e segnano la via. I palmizi dialogano con le robuste conifere che avvertono l’ambito già alpino.

C’è una abbraccio tra il mare e i monti, unico ed esclusivo, in Liguria occidentale. Ed è quello che propone proprio il Camping Delle Rose. Non è solamente un carattere distintivo, è uno dei significati per una scelta non banale.

Scopri più dettagli sul nostro sito internet: www.campingdellerose.eu

Per disponibilità e prenotazioni consulta il nostro sistema di booking online, ACCETTIAMO BONUS VACANZE: https://bookingpremium.secureholiday.net/it/5476/

