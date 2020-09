Sanremo: camion della spazzatura centra auto in corso Cavallotti

Incidente nel primo pomeriggio a Sanremo. Stando a una prima ricostruzione un mezzo per la raccolta rifiuti ha tamponato un'auto in corso Cavallotti.



L'impatto è stato tale da sbalzare l'utilitaria diversi metri più avanti sfondandole il lunotto posteriore. Ferito l'occupante dell'automobile che è stato trasferito al Pronto Soccorso di Sanremo per accertamenti.



Sul posto anche il personale della Polizia che ha proceduto a rilevare il sinistro. Non è ancora chiaro quali siano le cause che hanno generato l'incidente.

Le foto e i video sono stati realizzati dal nostro fotografo Tonino Bonomo