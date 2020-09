Sanremo: 21enne minacciata con il coltello in via Martiri, si cercano testimoni

Una 21enne di Sanremo è stata minacciata con un coltello ieri sera in via Martiri e ora la giovane cerca testimoni. L'episodio è successo ieri, intorno alle 23.

Secondo quanto raccontato dalla malcapitata, una donna che non aveva mai visto prima, ha iniziato a seguirla lungo la via, pronunciando frasi incomprensibili, fino a raggiungerla e farle sentire la punta del coltello contro la schiena, dicendole 'Che cosa vuoi da me?'. A quel punto la giovane è riuscita a fuggire e a mettersi in salvo, raggiungendo un vicino bar e chiedendo aiuto.