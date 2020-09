Coronavirus in Liguria: 79 i positivi nelle ultime 24 ore, 11 nella provincia di Imperia

Cresce il numero dei positivi al Coronavirus in Liguria nelle ultime 24 ore anche se in misura inferiore rispetto a ieri. Sono 79, l'esatta metà di ieri e a fronte di 2666 tamponi effettuati.

Nella nostra provincia sono risultati in 11, di cui 2 da contatto con caso confermato e 9 da attività di screening. Gli altri nuovi positivi sono così suddivisi: Asl 2 (Savona) 1 da attività screening; Asl 3 (Genova) sono 31, 6 da contatto con caso confermato, 18 da attività screening e 7 da accesso ospedale; Asl 5 (La Spezia) sono 36, 17 da contatto con caso confermato e 19 da attività screening.

"Si precisa che la specificazione della ASL non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone" - sottolineano da Regione.

A livello regionale si registrano quattro decessi: un uomo di 73 anni, con comorbidità, presso l'ospedale Villa Scassi; un uomo di 83 anni e una donna di 92 anni, morti il 18 settembre e infine una donna di 96 anni, il 19 settembre, tutti e tre presso l'Ospedale di Sarzana.

Totale tamponi effettuati: 282,126 (+2.666)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 12.408 (+79)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 1.673 (+21)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 10.734 (+57)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.712 (+44)

Casi per provincia di residenza

Imperia 143 (+10)

Savona 207 (-5)

Genova 1.075 (+7)

La Spezia 988 (+27)

Residenti fuori regione o estero 96 (+1)

Altro 0 in fase di verifica 203 (+4)

Totale 2.712 (+44)

Ospedalizzati: 156 (-1) , 16 in terapia intensiva

Asl 1 - 10 (+2) nessuno in terapia

Asl 2 - 8 (+1) | 2 in terapia

Policlinico San Martino - 22 (-1) | 7 in terapia

Galliera - 17 (-4) | nessuno in terapia

Gaslini - 9 (-) | nessuno in terapia

Asl 3 Villa Scassi 3 (+3) | nessuno in terapia

Asl 4 - 3 (-3) | nessuno in terapia

Asl 5 - 84 (+1) | 7 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.277 (+20)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 8.107 (+32)

Deceduti: 1.588 (+2)