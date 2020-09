Covid: Traverso (SIAP) denuncia "Chiusa e poi riaperta la mensa del Commissariato della Polizia di Sanremo"

"Oggi siamo venuti a sapere informalmente che la mensa della Polizia di Stato del Commissariato di Sanremo è stata chiusa il giorno 19 settembre per problematiche Covid-19".

E' quanto denunciato da Roberto Traverso, Dirigente Nazionale SIAP in merito al commissariato di polizia di Sanremo. "Solo informalmente abbiamo saputo che la mensa è stata chiusa il giorno 18 settembre alle ore 12.45 perché il Dirigente del Commissariato sarebbe stato informato dell’accesso alla mensa di un fruitore, tra l’altro non appartenente alla Polizia di Stato che è risultato successivamente positivo a tampone Covid19" - precisa ulteriormente.

“Vogliamo ancora una volta mettere in evidenza il preoccupante ed inaccettabile atteggiamento del Questore di Imperia nei confronti delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato che continuano a non essere coinvolte ed informate nel rispetto della normativa contrattuale e sindacale vigente - aggiunge - Sono passati solo alcuni giorni dalla denuncia pubblica del Siap, riferito all’annuncio del Questore Milone di un massiccio coinvolgimento degli operatori della Polizia di Stato nei controlli anti Covid19 ad Imperia senza il dovuto coinvolgimento delle organizzazioni sindacali".

"Gravissimo che i sindacati della Polizia di Stato in qualità di RLS non siamo stati minimamente informati di tale delicata ed urgente decisione. - rimarca Traverso - Troviamo l’atteggiamento del Questore di imperia, in questo caso in qualità di datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo 81/08, sempre più propenso ad escludere dal dialogo e dal confronto le organizzazioni sindacali che rappresentano le donne e gli uomini della polizia di Stato. Sappiamo, sempre informalmente, che si è proceduto alla sanificazione dei locali e che la mensa è stata riaperta per la distribuzione del secondo ordinario. (Cena del 18/9). Non sappiamo nulla sulle procedure sanitarie che dovrebbero essere state messe in atto in questi casi, ovvero tracciamento di coloro che sono stati a contatto diretto e/o indiretto ed eventuali misure preventive quali la quarantena fiduciaria".

"Il fatto che le organizzazioni sindacali in qualità di RLS - conclude Traveso - non siano state informate in merito alle procedure obbligatorie e specifiche è una scelta che riteniamo grave e per questo oltre a rimarcare formalmente tale mancanza allo stesso Questore Milone, la Segreteria Provinciale del SIAP, in qualità di RLS si è rivolta all’Organo di Vigilanza competente per le incombenze prescrittive del caso”.