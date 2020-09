Ventimiglia: votazioni, montati i seggi e pronto il dispositivo anti-Covid

A Ventimiglia tutto pronto per le operazioni di voto. Ieri è stata eseguita la sanificazione delle scuole e in tarda serata montati tutti i seggi ventimigliesi.

Dall’amministrazione assicurano che le votazioni si svolgeranno in sicurezza. Grazie ai volontari della protezione civile saranno distribuite per ogni seggio mascherine di scorta da distribuire gratuitamente.

In più ogni plesso scolastico ove si svolgeranno le elezioni sarà presidiato all’ingresso dalla polizia locale che con laser termico, a distanza, misurerà la febbre, un accorgimento non obbligatorio ma in più per dare maggiore serenità. Inoltre non mancheranno distributori di gel igienizzante e le superfici comuni saranno soggette a una pulizia costante.