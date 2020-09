Trasporto pubblico per le scuole: al momento nessuna criticità: ecco quando partiranno gli scuolabus nelle diverse città

Non si sono registrate criticità nei primi tre giorni di scuola per quanto riguarda il trasporto pubblico nella nostra provincia, nonostante qualche situazione di assembramento dettato ovviamente dalla difficoltà nel far rispettare nel normative, in particolare tra i giovani.

La Riviera Trasporti sta lavorando con la formula dell’on demand, ovvero con gli uomini e i pullman che vengono tenuti pronti per le esigenze che si verificano ogni giorno. Al momento vengono utilizzati circa 15 mezzi quotidianamente, a seconda delle esigenze come accaduto ieri, quando sono usciti diversi bus (di quelli utilizzati per il noleggio) a mezzogiorno.

Rt ha confermato che anche il servizio per la nuova scuola di Valle Armea sta funzionando regolarmente e, sia per il nuovo plesso che per gli altri, si attende l’orario definitivo per mettere il servizio a regime. C’è anche il discorso Scuolabus sul piatto: a Imperia è appena partito mentre a Sanremo e Bordighera scatterà il 24 settembre. Un po’ di ritardo, invece, a Ospedaletti.