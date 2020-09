Sanremo: alla scuola di San Pietro primo giorno di scuola da piccoli contadini in continuità con il progetto ‘orto in condotta’ (Foto)

Lo abbiamo raccontato qualche mese fa: alla scuola di San Pietro, sulla prima collina di Sanremo, il progetto ‘Orto in Condotta’ è una realtà affermata. I piccoli alunni imparano già dalla scuola primaria a coltivare e consumare i prodotti della terra, in piena collaborazione con le maestre e con i nonni della zona che si mettono a disposizione.

E così anche il tanto atteso primo giorno di scuola dopo oltre sei mesi di lontananza dai banchi è stato all’insegna del mondo agricolo. La campanella è suonata per 16 bimbi (7 femmine e 9 maschi) della prima coinvolti fin dal principio nel progetto ‘Orto in Condotta’, come testimoniato dai cappelli di paglia che indossavano.

Guidati dalle maestre Patrizia Cardone e Antonella Pantano si trasformeranno in tanti piccoli contadini nel seminare, piantare e raccogliere i frutti della terra che circonda la scuola, in piccoli biologi nel fare esperimenti e in piccoli agronomi nel riconoscere le varietà di frutti e ortaggi. In fine saranno buoni (e fortunati) mangiatori di ortaggi e frutta coltivati non a chilometri zero, ma a ‘metri zero’.