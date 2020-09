Canottaggio: tre titoli italiani per la Canottieri Santo Stefano al Mare a Lignano Sabbiadoro (Foto)

Si è da poco registrato il ritorno all’attività agonistica del canottaggio e subito la Canottieri Santo Stefano al Mare mette il suo sigillo ai Campionati Italiani di Coastal Rowing e Beach Sprint che si sono svolti lo scorso week a Lignano Sabbiadoro.

Ben due titoli sono stati conquistati da Alice Ramella, al suo esordio assoluto nelle specialità del Coastal, che dopo aver vinto la gara del sabato sulla distanza lunga di 5 km nel singolo senior, ha immediatamente bissato il successo il giorno seguente nel singolo junior Beach Sprint.

L’en-plein è invece sfuggito per un soffio a Federico Garibaldi, che dopo avere vinto la medaglia d’argento nel doppio Coastal al sabato in equipaggio con Enrico Perino, ha conquistato la domenica il titolo di campione italiano nel singolo senior Beach Sprint (ricordiamo che questa specialità è candidata a divenire specialità olimpica a partire dalle Olimpiadi di Parigi 2024).

Da ricordare il buon piazzamento nella finale del doppio Coastal Rowing dell’altro equipaggio schierato dal sodalizio sanstevese e composto da Michele Cicconetti e Andrea Vincenzi, che il giorno dopo solo per pochi decimi non sono riusciti a superare le qualificazioni nel Beach Sprint.

La positiva trasferta è stata completata nelle gare master da Marta Ardissone, che ha vinto la gara Coastal del 4 in equipaggio misto con altre società e ha poi conquistato anche il secondo posto nelle gare di Beach Sprint.

Soddisfatto l’allenatore Andrea Ramella: “Questi risultati sono il frutto degli allenamenti che i ragazzi sono riusciti a portare avanti a casa durante il lockdown con grande spirito di sacrificio e forte volontà, rifiniti poi in mare durante l’estate. Le regate in singolo di Beach Sprint erano selettive per la manifestazione europea che si terrà a Donoratico, vicino a Livorno, alla fine di ottobre, alla quale quindi i nostri portacolori parteciperanno in rappresentanza della nazionale italiana”.

A sottolineare la ripresa a pieno regime dell’attività societaria, il prossimo impegno della società sanstevese sarà già questo week end a Corgeno, dove si svolgerà il Meeting nazionale Allievi e Cadetti, riservato quindi ai vogatori più giovani.