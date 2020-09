Ventimiglia: privatizzazione dell’asilo nido ‘L’Aquilone’, scontro in consiglio comunale tra maggioranza e opposizione (Video)

Il consiglio comunale di Ventimiglia convocato ieri sera in via straordinaria è stato chiamato a discutere anche la delicata pratica per la possibile privatizzazione dell’asilo nido ‘L’Aquilone’. La questione ha portato nei giorni scorsi a un aspro confronto tra amministrazione e opposizione, culminato con la richiesta di un consiglio comunale straordinario proprio da parte della minoranza. L’assise ha affrontato il tema solo come discussione, senza una votazione finale, scelta che non ha mancato di generare malumori tra i banchi dell’opposizione.

La seduta del consiglio comunale