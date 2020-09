Ventimiglia: Consiglio comunale ieri senza streaming, il duro attacco del Partito Democratico

“Il confronto con i cittadini non é certo una caratteristica di questa amministrazione. Ieri sera Consiglio comunale straordinario convocato a seguito di una petizione sottoscritta da oltre 450 persone, partecipazione per un pubblico limitato a 20 persone, a causa della normativa anti Covid, e cosa succede? Lo streaming, unico strumento per garantire completa trasparenza e per permettere un'efficace e diretta condivisione con gli elettori, non funziona!”

Interviene in questo modo il Partito Democratico della città dei confine, dopo i gravi problemi tecnici di ieri per la trasmissione del Consiglio comunale. “Timore di non poter giustificare compiutamente una scelta politica dissennata – prosegue il PD - o estremo tentativo di sottrarre alle polemiche l'assessore Riolfo? D'altra parte non pare che l'assessore abbia voluto esprimere le motivazioni della esternalizzazione di un 'eccellenza comunale’, come il Nido ‘L'Aquilone’, considerato che ha permesso che fosse un componente dello staff a parlare al posto suo. La maggioranza ha poi rifiutato di mettere ai voti l'oggetto della petizione, dimostrando di non rispettare minimamente i 450 cittadini che la hanno sottoscritta. Strano che non abbiano voluto difendere compatti, con una votazione espressa l'operato dell'assessore”.

“Risultato – termina il Pd - ignorati i genitori, ignorate le educatrici, ignorate le opposizioni. L'arroganza di questa amministrazione non guarda in faccia nessuno”.