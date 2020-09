Elezioni regionali, Massimiliano Iacobucci (FdI): “Mio impegno per i giovani e per la loro formazione” (Video)

Il candidato al consiglio regionale Massimiliano Iacobucci presenta oggi i propri programmi per i giovani del Ponente, in particolare per la loro formazione scolastica e professionale. Il candidato di Fratelli d’Italia approfondisce in particolare l’offerta scolastica professionale presente sul territorio.

“Uno dei miei principali impegni è quello nei confronti dei giovani che da grandi vogliono diventare qualcuno - ha dichiarato Massimiliano Iacobucci ai nostri microfoni - la provincia di Imperia è poco servita nei percorsi scolastici professionalizzanti, quelli che fanno fare ai nostri giovani un percorso che consegna un biglietto da visita per entrare nel mondo del lavoro. Abbiamo molte opportunità di formazione in molti settori. Il mio impegno in regione sarà fortissimo per proporre ai giovani una serie di percorsi utili alla loro formazione e una possibilità per diventare dei professionisti e offrisi al mondo del lavoro coma tali”.