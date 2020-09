Santo Stefano al mare: Marcello Pallini presenta la sua lista anche al circolo l'Ancora. “Fare politica è un atto di coraggio, la sua alternativa sarebbe l'anarchia”

A pochi giorni dal voto Marcello Pallini presenta anche al circolo l'Ancora di Santo Stefano al mare la lista con cui si propone alle prossime elezioni comunali.

Volti noti della politica del paese e volti che per la prima volta si approcciano alla cosa pubblica, tutti accomunati da un progetto che come parola d'ordine ha lo stesso nome della lista: INSIEME

“In un momento particolare come quello che stiamo vivendo, fare amministrazione è un atto di coraggio: li devo ringraziare perché ci stanno mettendo tutti la faccia con me. Credo sia da considerarsi anche un atto di necessità: ultimamente la politica è qualcosa a cui si guarda in modo negativo. E' invece un servizio e la sua alternativa sarebbe l'anarchia” commenta il candidato sindaco.