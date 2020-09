Sanremo: la propaganda elettorale in piazza Colombo è anche una questione di (scomodo) vicinato

Le ultime convulse ore di campagna elettorale hanno regalato anche un momento di particolare tensione tra gli ex alleati di Lega e MoVimento 5 Stelle. In piazza Colombo a Sanremo il sistema per l’assegnazione delle postazioni per la propaganda (in carico al Comune) ha perso di vista la concomitanza tra lo stand del M5S e i gazebo per l’ultimo comizio ponentino di Giovanni Toti.

È così, alle 17, gli ex alleati si sono ritrovati a pochi metri di distanza con quel sottofondo di tensione degno di un matrimonio finito nel peggiore dei modi. Ed è volato anche qualche insulto.